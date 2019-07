Prins Nikolai skal studere på CBS efter sommerferien

Efter sommerferien skal prins Nikolai læse Business Administration and Service Management på CBS.

Prins Nikolai er blevet optaget på Copenhagen Business School, hvor han skal starte med at læse efter sommerferien.

Prinsen er kommet ind på uddannelsen Business Administration and Service Management. Det oplyser kongehuset.

- Prinsen glæder sig til at komme i gang med studiet og har udtalt, at uddannelsen, der er på engelsk, skaber en bred vifte af muligheder og er en god platform, når man skal videre ud i erhvervslivet, udtaler kongehusets kommunikationsafdeling.

Det har krævet et karaktergennemsnit på minimum 8,9 at komme ind på uddannelsen. 823 personer havde søgt uddannelsen, de 211 som 1.prioritet, og 185 er kommet ind. Det viser tal fra Styrelsen for Uddannelse og Forskning.

Uddannelsen er ikke målrettet en bestemt stilling, men kan typisk give job som konsulent eller rådgiver inden for kultur, turisme og service. Bacheloruddannelsen tager tre år. Derefter kan man bygge på med en kandidat af to års varighed. Hvis prins Nikolai vælger det spor og ikke holder pauser undervejs, vil han være færdiguddannet i 2024.