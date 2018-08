Prins Joachim besøger prins Nikolai på Varde Kaserne

I anledning af, at Hærens Sergentskole på Varde Kaserne fylder 108 år, og det samtidig er 30 år siden, at prinsen blev befalingsmand i hæren, vil prins Joachim besøge Varde Kaserne.

Varde: Hærens Sergentskoles 108 års fødselsdag bliver fejret med et besøg af prins Joachim og prinsesse Marie.

I anledningen af fødselsdagen vil sergentskolen opstille til parade, og prinsen vil inspicere denne. Det er samtidig på sergentskolen, at prins Joachims ældste søn prins Nikolai gør tjeneste, mens han er i gang med den toårige løjtnantuddannelse.

- Det er en stor ære, at D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie vil være med til at fejringen af vores årsdag. Her på sergentskolen ser vi frem til besøget, siger chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen i en pressemeddelelse.

Prins Nikolai begyndte sin tjeneste på Varde Kaserne d. 1. august og vil de næste to går gennemgå uddannelsen som reserveofficer. De første seks måneder skal bruges på Varde Kaserne, inden turen går til Oksbøllejren, hvor han skal gennemføre resten af sin uddannelse.

- Vi er alle spændte. Vi har ikke haft kongelige før. Det giver en anderledes opmærksomhed, sagde kaptajn og presseofficer, Martin Hillmann, da prins Nikolai begyndte på Varde Kaserne.

På Varde Kaserne har man desuden besluttet, at der ikke skal være nogen forskel på, om man er prins eller ej. Derfor er prins Nikolai blandt andet flyttet ind på 12-mandsstuen med sine soldaterkammerater. Derudover har Varde Kaserne bestemt, at prinsen ikke vil være åben for pressen, mens han gør tjeneste i Varde.

- Vi er dus med ham, og han hedder prins Nikolai. Des-formen er for langt væk fra dagligdagen, fortalte Martin Hillmann.