Presset psykiatri har udsigt til mange millioner

Administrative besparelser

Efter aftale mellem Danske Regioner og regeringen skal der findes besparelser på det sundhedsadministrative område for knap 12,5 millioner.

Parterne bag forliget er også blevet enige om den fremtidige finansieringsmodel på sygehusene. De er ikke længere underlagt et produktivitetskrav på to procent, hvilket har betydet, at sygehusene år efter år har skullet levere to procent mere end året før, uden at der er fulgt flere penge med til den øgede aktivitet. I stedet skal sygehusene leve op til et såkaldt populationsansvar, der betyder, at sygehusene har frihed til bedst muligt at tilrettelægge undersøgelser og behandling af deres patienter uden hensyn til bestemte aktivitetskrav, så længe de opfylder patientrettigheder og servicemål.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at en "stabil økonomi" har givet ro under budgetforhandlingerne, så der har været mulighed for at se længere frem i tiden. - I år har vi endda mulighed for at styrke opgaveløsningen på en række felter, som kommer både patienterne og vores medarbejdere til gode.