Presset økonomi: Gymnasier risikerer lukning

Regeringen har i dens finanslovsforslag lagt op til, at gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner fortsat skal spare to procent om året frem til 2022. I følge Danske Gymnasier er økonomien så presset, at det i værste fald kan betyde lukninger af gymnasier specielt uden for de større byer.

Selvom alle gymnasiers økonomi er presset, så viser en undersøgelse, der er lavet af Danske Gymnasier, at det især er skolerne uden for de store byer, der bliver presset og i værste fald kan risikere at lukke, når de fortsat skal spare.

- Vi ved, at de små skoler har tilpasset deres økonomi efter deres faldende elevtal, så de lige kunne holde skindet på næsen. Når der kommer så voldsomme besparelser, som der er tale om her, hvor vi i 2021 vil have sparet 10.000 kroner per elev om året, så bliver det rigtigt svært at få sådan en skrøbelig økonomi til at hænge sammen, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Hun påpeger, at hvis skolerne skal spare yderligere, så er der kun én løsning.

- Alle de lavthængende frugter er for længst væk. Det eneste, vi kan gøre i øjeblikket, er, at der kommer flere klasser per lærer. Det betyder mindre tid til den enkelte elev, siger hun.