Pressefotograf frifundet for at trodse politiet på motorvej: Nu skal sagen op i landsretten

Retssag: Mandag og tirsdag skal landsretten afgøre, om dagbladet Politikens pressefotograf Martin Lehman skal betale en bøde for at have forhindre politiet i at arbejde, da 300 flygtninge og migranter vandrede op langs den sønderjyske motorvej med retning mod Sverige. Det sker, efter at han i januar blev frifundet ved Retten i Sønderborg.

Flygtningevandringen, der senere er blevet kaldt historisk, fandt sted den 9. september 2015. Medierne var massivt til stede på motorvejen for at rapportere fra situationen, og iblandt var Martin Lehman. Han blev anholdt for at blive ved med at tage billeder trods politiets ordre om at forlade motorvejen. Han blev i 2016 således tiltalt for at forstyrre den offentlige orden og for at forstyrre Syd- og Sønderjyllands Politi i arbejdet med at få menneskestrømmen væk fra motorvejen.

Sagen udløste en bøde til fotografen, der nægtede at betale. Han påberåbte sig sin journalistiske ret til at dække en begivenhed af samfundsmæssig betydning, der fandt sted i det offentlige rum.

- Med min erfaring vurderede jeg, at jeg ikke fagligt kunne forsvare at forlade stedet, har Martin Lehmann forklaret.