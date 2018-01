Pressede sygehusansatte får 20 ekstra kolleger

Der er 20 ekstra ansatte på vej til de afdelinger på Sygehus Sønderjylland, som lider under et alt for stort arbejdspres. Sygehuset blev fredag færdig med en større redningsplan for de hårdt pressede afdelinger.

Sag: De meget pressede sygehusafdelinger på Sygehus Sønderjylland kan se frem til flere hænder om kort tid. Direktionen har netop udarbejdet en større redningsplan, der kommer, efter at Arbejdstilsynet har givet to afdelinger et påbud på grund af alt for stort arbejdspres. Som beskrevet i JydskeVestkysten i søndags har ansatte på den Fælles Akut Modtagelse samt afdelingen for medicinske sygdomme i Aabenraa så travlt, at patienterne må lades i stikken. Det fremgår af tilsynsrapporter, som avisen har fået aktindsigt i. Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau fortæller, at bemandingen nu løftes markant på begge afdelinger i form af mere plejepersonale i særligt aften- og natperioder samt ved overgange mellem vagterne. Netop flere hænder på afdelingerne er ifølge arbejdsmiljørepræsentanter den eneste løsning for at aflaste det yderst pressede personale. Direktionen har udarbejdet en ny bemandingsplan sammen med afdelingernes ledelser og tillidsrepræsentanter, og den blev færdig fredag. Afdelingsledere kan således gå i gang med at ansætte med det samme.

JydskeVestkysten har den forgangne uge beskrevet, at tre afdelinger på sygehuset i Aabenraa før jul fik i alt fem påbud efter besøg fra Arbejdstilsynet. Det drejer sig om kirurgisk afdeling, medicinsk afdeling og den Fælles Akut Modtagelse (FAM). Ifølge tilsynsrapporter, som avisen har fået aktindsigt i, er de ansatte kørt fuldstændig i sænk på de to sidstnævnte afdelinger, hvor de må lade patienter i stikken med store konsekvenser til følge. Det bliver beskrevet i rapporterne, at patientsvigtene medfører længere indlæggelse, generel forværring af sygdomme og i værste fald døden. På alle tre afdelinger er de ansatte plaget af vold og trusler fra patienter og pårørende. Sygehuset skal udarbejde handleplaner, der fortæller, hvordan sygehuset vil forbedre forholdene. I foråret 2017 var Arbejdstilsynet på besøg på flere afdelinger i Sønderborg. Også her var der kritik af forholdene omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det blev beskrevet, at flere afdelinger var præget af en stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare krav i arbejdet. På en afdeling var der også problemer med mobning.

20 stillinger

Ledelsen forklarede i sidste uge, at den ville afsætte fem millioner kroner til de to afdelinger i Aabenraa. Det beløb ender i stedet på ni millioner kroner, da den medicinske afdeling i Sønderborg også har brug for ekstra hjælp. - Selvom afdelingen i Sønderborg ikke har fået et påbud, så vurderer vi, at det også er nødvendigt at løfte denne afdeling. Vi har derfor medtaget afdelingen i Sønderborg i den nye bemandingsplan, som samlet giver Akutmodtagelsen og det medicinske område i Aabenraa og Sønderborg et løft på 20 stillinger, fortæller Peter Fosgrau.

Nu handler I så efter Arbejdstilsynets påbud. Burde I ikke have handlet noget før?

- Vi har gennemført rigtig mange forbedringer i sygehuset, blandt andet er der kommet nye faglige afdelingsledelser, vi har øget lægebemandingen, og vi har fået urinvejskirurgien op at køre igen. Vi er som sygehus på vej frem igen, men Arbejdstilsynets påbud viser, at der skal mere til, og det gør vi. Fagligheden og patientsikkerheden skal altid være i orden, og samtidig skal vi jo også holde os inden for den økonomi, vi har fået stillet til rådighed. Særligt på den medicinske afdeling har arbejdsmiljøproblemerne kørt i lang tid, så nu skal det slutte, siger Peter Fosgrau.