Esbjerg: Banedanmarks signalarbejde forlænger køretiden med op til 45 minutter på strækningen mellem Aarhus og Aalborg. Det betyder, at man skal bruge flere lokomotivfører på denne strækning, hvilket får indflydelse på togbetjeningen af strækningen Fredericia - Esbjerg. I perioden fra mandag den 17. til søndag den 30. september kan man derfor risikere, at regionaltoget er aflyst og i stedet erstattet af togbusser. Intercitytogene kører uændret mellem Østerport/København H og Esbjerg.

- Det er desværre nødvendigt at erstatte regionaltogene med togbusser for at få planlægningen af kørslen til at hænge sammen, nu, hvor Banedanmarks signalarbejde er forsinket. Vi har indsat togbusserne på de strækninger, hvor vi har færrest kunder, forklarer DSB's informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Han føjer til, at langt størstedelen af kunderne mellem Fredericia og Esbjerg rejser mellem de store stationer, hvor de fortsat kan benytte InterCity-togene.

På strækningen mellem Aarhus H/Fredericia og Tinglev er to tog erstattet af togbusser søndag den 23. og den 30. september. Det drejer sig om InterCity-toget fra Aarhus H kl. 13.38 og fra Tinglev kl. 16.12.