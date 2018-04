PostNord var tre uger om at levere Eriks brev: - Enhver kan gå strækningen lige så hurtigt

Han og hans kone sendte i starten af februar et brev til deres to oldebørn på to og syv år, der bor i Skævinge. Tre uger senere nåede brevet frem.

Det betyder noget for mig, for jeg vil da have mine breve i løbet af en fire-fem dage.

- Vi har opgivet at kontakte PostNord. Vi har flere gange oplevet, at det tog en uge eller fjorten dage at få et brev frem, fortæller Erik Piihl.

- Min kone blev opereret i den ene fod i januar måned og skulle sidde i kørestol i tolv uger, og så fik hun et brev fra vores to oldebørn som et slags trøstebrev. Og det svarede hun selvfølgelig på, forklarer han og uddyber:

Hvorfor betyder det noget for dig, om det tager fem eller 22 dage at levere dit brev?

Med leveringstiden in mente mener Erik Piihl ikke, at PostNord længere har sin berettigelse i landet.

PostNords svar

JydskeVestkysten har forelagt PostNord kritikken fra Erik Piihl. De har sendt følgende svar til avisen:

- Jeg er rigtig ked af, at Erik Piihls brev har været længe om at komme frem, og det er klart, at han føler sig frustreret. Det tyder på, at brevet har været afleveret forkert, og så er kommet ind i vores system igen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, for brevene skal ud til tiden, og vi vil gerne sige undskyld for vores fejl, skriver Morten O. Nielsen, kommunikationschef i PostNord i Danmark, og tilføjer:

- Postbudene omdeler flere millioner breve, og det kan desværre ikke helt undgås, at der engang imellem sker fejl, men generelt kommer brevene frem til tiden. PostNord har en aftale med staten om, at mindst 93 pct. af de almindelige breve, der må være fem hverdage undervejs, skal være fremme til tiden. Det bliver PostNord målt på af et uvildigt firma, og i 2017 leverede PostNord 95,1 pct. af de almindelige breve uden forsinkelser. Jeg ved godt, at det ikke er en hjælp for den enkelte kunde, hvis brev er forsinket, og vi arbejder derfor hele tiden på at få vores kvalitet i vejret.