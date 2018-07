Polsk minister tvivler på vildsvinehegn: For dyrt og for lille effekt

Polens landbrugsminister er nu kritisk over for planerne om et vildsvinehegn, efter der er sået tvivl om hegnets effekt. Dansk Folkeparti står fast på, at et hegn ved den dansk-tyske grænse er nødvendigt. Også selvom man ikke ved, om det virker.

Kritisk: Der er nu i den polske regering sået tvivl om planerne om at bygge et vildsvinehegn for at stoppe spredningen af den frygtede afrikanske svinepest. Et hegn er for dyr en løsning, og det er uvist, om det vil virke, mener den polske landbrugsminister Jan Krzysztof Ardanowski, der blev udnævnt som minister i juni. Det oplyser det polske landbrugsministerium i en mail til JydskeVestkysten.

Landet planlagde ellers at bygge et 1120 kilometer langt hegn ved grænsen til Hviderusland og Ukraine til en pris på 54,7 millioner euro, hvilket svarer til over 400 millioner kroner. Men nu er Polens egen landbrugsminister altså noget kritisk over for hegnet.

"Den polske landbrugsminister mener, at effekten ved at bygge et 1120 kilometer langt hegn ved den østlige grænse vil være lille, og udgifterne vil være ekstremt store", skriver det polske landbrugsministerium i mailen til avisen.

Samtidig peger ministeren på, at en ekspertgruppe nedsat af EU for nylig har sat spørgsmålstegn ved effekten af at bruge grænsehegn som metode til at stoppe spredningen af den afrikanske svinepest.