Politisk analyse: Det usynlige valg har det svært

Er du en af dem, der ikke stemmer ved det kommende valg til Europa-Parlamentet, står du ikke alene. Blot lidt over halvdelen af den danske befolkning stemte ved valget for fem år siden. Denne gang risikerer valget endnu en gang at drukne i manglen på markante kandidater og et sideløbende folketingsvalg, der løber med hele opmærksomheden fra det usynlige EU-valg.

Aftenen forinden havde TV Syd haft en nyhed om, hvordan folketingskandidaterne ærgrede sig over, at europaparlamentarikerne ville snuppe alle de gode pladser på lygtepælene, fordi valget til Folketinget endnu ikke var udskrevet. Men da jeg selv dagen efter passerede en af Koldings største indfaldsveje, Haderslevvej, var det kun Folkebevægelsen mod EU og et par andre kandidater, der prydede de tomme lygtepæle.

Valget til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj er altså vigtigt. Men hvor eksempelvis stemmeprocenten ved det seneste folketingsvalg for fire år siden var på 85,8 procent, var den til det seneste parlamentsvalg i Danmark for fem år siden blot på 56,3 procent.

Demokratiet kræver, at den enkelte gør sin pligt. Men når det drejer sig om valgene til Europa-Parlamentet, glemmer mange at stemme, selv om måske omkring halvdelen af gældende dansk lovgivning stammer fra EU.

Samtidig kan vi allerede nu afsløre, at vi i mandagsavisen har en artig afsløring, der viser, hvor stor eller lille interessen er for det europæiske arbejde hos en række politikere i Folketinget.

Dog skal der understreges, at avisen Danmark tematisk er i gang med at lave temaer i forbindelse med det kommende EU-valg, ligesom avisen i en stor serie portrætterer de 10 spidskandidater ved valget. Ligeledes vil JydskeVestkysten i den kommende uge i store interviewportrætter præsentere politikken og personerne hos de tre vigtigste kandidater fra det sydjyske område: Peter Kofod (DF), Asger Christensen (V) og Mette Bock (LA).

Interessen for et parlamentsvalg er i forvejen i eksempelvis medierne ikke nær så stor som ved et kommunal, regions- eller folketingsvalg, og det gælder også for JydskeVestkysten og avisen Danmark.

Den lave stemmeprocent ved parlamentsvalget samt de få kendte ansigter i lygtepælene er naturligvis et symptom på, at den manglende interesse for EU-valget er et demokratisk problem.

Dårligt nyt for den sydjyske trio

Men usynligt valg eller ej, så vil over halvdelen af vælgerne heldigvis dukke op til EU-valget den 26. maj og sætte deres kryds.

Og hvordan vil de enkelte partier og kandidater så klare sig: Det viser en af de seneste meningsmålinger op til Europa-Parlamentsvalget lavet af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten.

Den seneste måling sender forskellige signaler for tre af de sydjyske kandidater - Dansk Folkepartis spidskandidat Peter Kofod, Liberal Alliances Mette Bock eller Venstres nummer tre på listen, Asger Christensen.

Ved valget for fem år siden blev Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt i spidsen den helt store vinder med 26,6 procent af stemmerne og fire mandater. Peter Kofod fra Haderslev vil som spidskandidat for partiet naturligvis blive valgt, men ellers står Dansk Folkeparti ifølge meningsmålingen til en kæmpelussing med blot 14,8 procent af stemmerne og to mandater.

Venstre fik i 2014 et dårligt valg med blot 16,7 procent af stemmerne og to mandater. Ifølge den nye meningsmåling står partiet nu til 18,6 procent af stemmerne og tre mandater. Det betyder, at Morten Løkkegård og Søren Gade med stor sandsynlighed tager de to første pladser, mens nummer tre på listen, landmand Asger Christensen fra Jordrup ved Kolding, sandsynligvis må bide negle helt frem til dagen efter valget for at se, om han er ude eller inde.

Godt nyt er der heller ikke til kulturminister Mette Bock, der er spidskandidat for Liberal Alliance. Partiet fik 2,9 procent af stemmerne og intet mandat ved valget for fem år siden. Meningsmålingen denne gang siger næsten det samme: 3,1 procent af stemmerne og ingen plads til Mette Bock i det kommende parlament.

For alle tre sydjyske kandidater gælder det nu i løbet af den sidste uge at modbevise, at valget til Europa-Parlamentet er det usynlige valg.