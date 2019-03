Politikere vil stoppe læges tilbud om ekstraydelser mod betaling

Udvalg i regionen har diskuteret sagen om læge Hung Les premium-ordning, hvor patienter kan betale sig til bedre services. Nu skal sagen vurderes af landssamarbejdsudvalg. Målet fra politikerne i udvalget er at få ordningen stoppet af principielle årsager.

Sundhed: Et tilbud fra en praktiserende læge om sygebesøg i hjemmet mod betaling i form af en såkaldt premium-ordning bør stoppes hurtigst muligt. Det er målet for politikerne i samarbejdsudvalget for almen praksis, der har deltagelse af både embedsfolk, repræsentanter for lægerne og regionsrådsmedlemmer. Udvalget har på et møde besluttet at sende spørgsmålet om, hvorvidt praktiserende læge Hung Le fra Christiansfeld må tilbyde patienter ekstra services mod betaling, videre til landssamarbejdsudvalget. Det har de gjort, da der er tale om en principiel sag uden sidestykke i regionen. Udvalget tager sig blandt andet af spørgsmål fra regionerne om fortolkning af overenskomsten med lægerne. Hung Le, der forventer at udbyde de ekstra ydelser inden for kort tid, har lovet, at ingen patienter vil blive dårligere stillet. Han afviser kritikken af, at ordningen vil opdele patienterne i et A- og et B-hold og opfordrer regionen til at give ordningen en chance. Men politikerne holder fast. Det skal ikke være muligt at købe sig til ekstra ydelser i det syddanske sundhedsvæsen, lyder det. Hung Les patienter vil blandt andet kunne få foretaget blodprøver og aflæst hjertediagrammer på deres arbejdsplads eller derhjemme mod betaling.

Sagen kort Hung Le forventer, at hans lægepraksis i Christiansfeld inden for kort tid begynder at tilbyde flere ekstra services mod betaling.



Premium-servicen koster 799 kroner og giver dig adgang til følgende:



Drop off service, hvor du i forbifarten kan smide dine prøver i postkassen. Prøverne bliver tjekket, og du får svar via Patientportalen. Anywhere service, hvor du kan få lavet blodprøvtagninger, urinprøveopsamlinger, podninger, hjertediagrammer og lungefunktionsundersøgelser i dit hjem eller på din arbejdsplads.Drive in vaccination hvor du kan bestille en tid og blive vaccineret samme dag.Derudover får du kaffe ad libitum.Der findes også en Plus-service, hvor du kun får mulighed for at benytte dig af drop off servicen.

Betænkelig SF finder ordningen betænkelig, fordi borgere med betalingsevne vil få nogle fordele, som andre ikke har. - Det er ikke patienter med eksempelvis KOL eller de socialt udsatte, som får gavn af ordningen. Så uanset om lægen synes det, mener vi, at der bliver tale om et A- og et B-hold, mener udvalgsmedlem Annette Blynel. Hun fastholder, at personalet kommer til at bruge tid på de betalende patienter, og den tid kunne bruges til de almindelige patienter, mener SF'eren. Socialdemokratiets udvalgsmedlem, Jørn Lehmann Petersen, forudser også en skævhed. - Lægen er ansat til at tage sig af patienterne via sygesikringen. Hvis ikke vi stopper den ordning, så kan det sprede sig på landsplan, mener han. Også Bo Libergren (V) ønsker ordningen stoppet, men afventer nu sammen med resten af udvalget, hvordan landssamarbejdsudvalget vurderer spørgsmålet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har også udtalt sig kritisk om tiltaget.

Sundheden Chefen for regionens praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen, har været i kontakt med Hung Le om ordningens konkrete udformning. Han er stadig i tvivl om, hvorvidt premium-ydelserne er inden for overenskomstens rammer. Derfor er det nødvendigt at få landssamarbejdsudvalget ind over, forklarer praksischefen, der understreger, at han ikke har en holdning til, om premium-ordningen skal stoppes. Hung Le understreger, at hans eneste ønske er at øge sundheden, blandt andet ved at han eller personalet kommer ud til folk, uden at det går ud over de andre patienter. Han tilføjer, at han ikke vil tage betaling for ydelser, som allerede er betalt via sygesikringen. Landssamarbejdsudvalget holder næste møde den 27. juni.