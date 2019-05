Politikere prioriterer flere uddannelser over statsjob

Et større udbud af uddannelser er et langt bedre middel til at sikre et Danmark i bedre balance end udflytning af statslige arbejdspladser, lyder det brede politiske budskab fra folketingskandidaterne i Sydjyllands Storkreds.

- Hvis ikke vi tager politisk ansvar, så har vi om ti år ikke de ungdomsuddannelser i alle de byer, vi plejede at have, mener Lotte Rod.

- De fleste bliver boende der, hvor de har læst. Derfor er det vigtigste, at der er uddannelser tæt på de unge, siger Lotte Rod (R) og henviser til de radikales forslag om, at mindst halvdelen af alle nyoprettede erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsespladser oprettes uden for de fire største byer. Samtidig skal besparelserne på uddannelsesområdet rulles tilbage, mener de radikale.

De sydjyske politikere understreger, at udflytningen er en udmærket idé, men at det er langt vigtigere at få flere unge til at blive i de områder, hvor de er opvokset.

Det er meldingen fra en lang række kandidater til Folketinget på tværs af partier i Syd- og Sønderjylland. Op til sidste valg tog Venstre initiativ til at udflytte flere tusinde statslige arbejdspladser. Over to omgange er der indtil nu rykket omkring 5000 af de i alt cirka 8000 statsjob ud i landet, som er regeringens målsætning.

Politik: Flere uddannelser i de mindre byer er et langt bedre middel til at sikre en bedre balance i Danmark end udflytning af flere statslige styrelser.

Regeringen præsenterede i oktober 2015 sin første plan om udflytning med ambitionen om at flytte cirka 3900 statslige arbejdspladser til byer uden for hovedstadsområdet. I januar 2018 besluttede regeringen at flytte og etablere yderligere 4000 statslige arbejdspladser uden for København.Tidligere på året viste en status, at 4800 statslige arbejdspladser var flyttet ud. 51 byer havde på daværende tidspunkt fået statslige arbejdspladser. Hovedparten af de resterende flytninger vil blive gennemført i løbet af 2019. Enkelte flytninger vil først ske i 2020 og 2021. Ifølge Finansministeriet er cirka 20 procent af de flyttede arbejdspladser besat af medarbejdere, der enten er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler.

Uddannelser er næste skridt

Også Benny Engelbrecht (S) mener, at flere uddannelser har en bedre og mere længerevarende virkning end statsjob. Socialdemokratiet har foreslået at øge andelen af studiepladser på de såkaldte velfærdsuddannelser uden for de største byer til 60 procent, så unge ikke får så langt til eksempelvis lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser.

- Det betyder, at unge, som ellers ville flytte til Aarhus eller København for at studere, vælger at tage uddannelsen tættere på, hvor de er født, siger Benny Engelbrecht, der gerne ser, at regionerne i samme ombæring får et større ansvar for uddannelsesområdet.

Venstres Eva Kjer Hansen roser initiativet med at flytte statslige arbejdspladser ud af hovedstaden og mener, at det har skabt en ny bevidsthed om at tænke alle egne af Danmark med, når der tages nye initiativer.

- Det ligger i naturlig forlængelse, at vi sørger for, at der er gode uddannelsestilbud, uanset hvor i landet man bor, Det betyder meget i forhold til at fastholde de unge i lokalområderne. Der skal være et bedre samspil, så uddannelserne passer til den type arbejdspladser, der er i det enkelte område. Det er eksempelvis underligt, at ingeniøruddannelserne skal ligge længst væk fra, hvor efterspørgslen er, siger Eva Kjer.