Politikere i blodprøve-sag: Urealistisk at kræve penge retur fra læger

Politikere erkender, at det ikke er realistisk at kræve pengene retur fra læger, som ifølge redegørelse har fået penge for blodprøver uden fagligt belæg.

Sag: De mere end 50 praktiserende læger, som ifølge regionen har taget honorarer for ydelser, som der ikke var fagligt belæg for, slipper billigt.

Det mener regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S), der er medlem af samarbejdsudvalget for almen praksis. Som beskrevet i JydskeVestkysten mandag har det besluttet ikke at forsøge at få nogle af pengene tilbage, da det ifølge udvalget ikke er realistisk at føre bevis for, at nogen har snydt.

Det konkluderer udvalget, efter at det har gennemgået svarene fra over 60 læger, som regionen mente havde et påfaldende stort forbrug af flere typer blodprøver. I mange tilfælde var det slet fagligt begrundet at foretage mere end en eller to blodprøver. Alligevel kunne regionen observere, hvordan flere og flere var begyndt at tage to og tre blodprøver, som de fik honorarer for.

En redegørelse, som avisen har fået aktindsigt i, viser, at 34 af de praktiserende læger på baggrund af regionens første henvendelse har tænkt sig at ændre adfærd og i fremtiden være mere opmærksomme på blodprøveproceduren. 18 læger har desuden fået påbudt at skære ned på antallet af ydelser og følge regionens retningslinjer.