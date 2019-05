Politikere erkender behov for flere sosu'er: Vi skal sprede gode historier fra hjemmeplejen

Sosu-assistenter er ildsjæle, men de risikerer at brænde ud, når de mødes med fordomme og dårlige arbejdsvilkår, mener folketingskandidat Karina Adsbøl (DF), der peger på store rekrutteringsproblemer. Lotte Rod (RV) fremhæver det årlige danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne, DM i Skills, som en oplagt mulighed for at promovere faget.