Politikere er bekymrede over udlændinges sommerhusopkøb

- Det er ikke et alarmerende tal i øjeblikket, men det kan det meget let blive. Der gives i stigende grad dispensation til udenlandske borgere, og det har efter min bedste overbevisning ikke på noget tidspunkt været meningen med sommerhusreglen. Vi skal passe på, at der ikke sker en skridning, siger ordføreren.

Forbehold: På trods af, at Danmark har et EU-forbehold, der skal afholde udlændinge fra at købe sommerhus i landet, ejer 1113 personer med udenlandsk adresse sommerhus i Syd- og Sønderjylland. Det viser tal fra hentet fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) af boligsiden Boliga.

Sommerhusforbeholdet blev indført i 1959 som en del af erhvervelsesloven. Formålet er at give personer bosat i Danmark fortrinsret til at købe fast ejendom i landet. Baggrunden for reglerne var en stigende udenlandsk efterspørgsel på danske sommerhuse sammenholdt med det faktum, at Danmark er et land med begrænsede arealer til rådighed for fritidshuse og fritidsformål, har tidligere justitsminister Søren Pind (V) forklaret ved behandling af et lovforslag om afskaffelse af reglen. Reglen afholder udlændinge fra at opkøbe danske sommerhuse. Dog med undtagelse af udlændinge med særlig tilknytning til Danmark. Den gives ud fra en vurdering af ansøgerens tidligere ophold i Danmark samt vedkommendes familiemæssige, sproglige og kulturmæssige tilknytning til landet. Da Danmark i 1973 indtrådte i EF var det med krav om retten til at beholde denne sommerhusregel. Tallene fra Boliga viser antallet af sommerhuse, hvor personen med den største ejerandel har udenlandsk hjemadresse.

Ingen mennesker

De bekymrede miner skyldes frygten for, at sommerhusområderne vil ligge øde i langt størstedelen af året.

- Hvis der bliver åbnet for sommerhusreglen, risikerer vi, at flere sommerhusområder ikke bliver brugt ret ofte, og at priserne bliver for høje til den almindelige dansker. Jeg er ikke interesseret i at skabe fair konkurrence for udlændinge, men for de danske borgere, siger Kenneth Kristensen Berth (DF), der bliver bakket op af Det Konservative Folkepartis EU-ordfører, Rasmus Jarlov:

- Det er selvfølgelig et ønske fra både køber og sælger at kunne lave nogle gode handler. Det forstår jeg godt, men vi vil stadig være bekymret for, hvad det vil betyde for områder især langs Vestkysten, om det kan betyde affolkning, og om der kan blive endnu mere øde i de områder, end der er i forvejen. Det vil jo lidt modvirke, at vi arbejder for at holde gang i de områder.