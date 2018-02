Politikere brød reglerne: Oplyste ikke om rejse betalt af USA

Regelbrud: Ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne. Sådan fremgår det på Folketingets hjemmeside, når man går ind og tjekker folketingsmedlem Peter Kofod Poulsens (DF) hverv og økonomiske interesserer. Sandheden er dog en anden.

I sommerferien var Dansk Folkepartis retsordfører og det socialdemokratiske folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen på en rejse på omkring en måned til USA betalt af den amerikanske stat. Men ingen af de to sydjyske politikere har registreret rejsen i det såkaldte hvervregister, der fortæller om politikeres økonomiske interesser og bijob uden for Christiansborg. Det selvom der i reglerne tydeligt fremgår, at rejser til udlandet, der ikke er betalt af statslige midler, partikassen eller politikeren selv skal indberettes i registret.

- Det er helt åbenlyst en fejl. Jeg ønsker maksimal åbenhed, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at melde mine indtægter ind. Men jeg har læst reglerne forkert, siger Christian Rabjerg Madsen, der i kølvandet på Avisen Danmarks henvendelse har indberettet rejsen til USA i hvervregistret.

Samme melding kommer fra Peter Kofod Poulsen, der heller ikke har haft styr på reglerne for, hvilke økonomiske interesser politikere skal oplyse.

- Det er simpelthen en fejl. Jeg har nu skrevet til Folketingets administration, at jeg vil have retningslinjer tilsendt og have dem til at foretage en konkret vurdering af, om det er det rigtige at få anført den her rejse. Men hvis reglerne er, som du refererer, så skal rejsen helt klart registreres, siger han til avisen.