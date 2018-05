Politikere afviser afgiftsfri zone: Det er en lidt for fiks idé

Den politiske opbakning til forslaget om at oprette en afgiftsfri zone i Sønderjylland kan ligge på et meget lille sted. Kun Dansk Folkeparti bakker op.

Afgiftsfri zone: Mens de fleste politikere ifølge eget udsagn kerer sig om de problemer, der knytter sig til grænsehandlen, bakker kun ganske få op om at oprette en afgiftsfri zone i Sønderjylland.

Det er Dansk Supermarks topchef, Per Bank, der mandag i Dagbladet Børsen har luftet ideen om at give danskerne mulighed for at handle sodavand, vin, øl, slik og dagligvarer til tyske priser i et bælte på cirka to kilometer nord for den dansk-tyske grænse. Et forslag, de politiske partier altså skyder ned.

- Det er en lidt for fiks idé at tro, at problemet kan løses sådan her, siger Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokratiet.