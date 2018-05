Politikere: Stop den skingre tone i udflytningsdebatten

Benny Engelbrecht (S) og Eva Kjer Hansen (V) mener, at tonen i debatten mellem København og provinsen er blevet unødvendig hård og er med til at skabe en grøft mellem by og land. Peter Kofod Poulsen (DF) ser hård debat som en selvfølgelighed i politik.

Debat: Tonen mellem hovedstaden og provinsen er blevet så skinger, at det bremser muligheden for at gennemføre politik. Sådan lyder det fra to syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer og eksministre, der opfordrer til at både jyske politikere og hovedstadsfortalere dropper den skingre tone i debatten mellem by og land.

- Jeg er blevet skræmt af den tone, der er ved at blive anlagt. Politikere på begge sider har erkendt, at provinsen bør styrkes, og dertil er debatten egentlig meget nuanceret. Men udfordringen er, at den mediefokus og den debat, der har været, har ført til en hadsk tone. Jeg er eksempelvis blevet beskyldt for at have fascistoide træk, fordi jeg anerkender, at dele af landet oplever udfordringer, siger folketingsmedlem og tidligere skatteminister Benny Engelbrecht (S).