Politiker vil se ghetto fra en campingvogn

Byrådspolitiker Benny Dall (Ø) er i en forlænget weekend flyttet ind i en campingvogn i Skovparken i Kolding. Det sker i stedet for at tage til topmøde i Kommunernes Landsforening og i et forsøg på at sætte fokus på udsatte borgere på tværs af både flygtninge, uddannelsessøgende og kontanthjælpsmodtagere.

Kolding: Benny Dall (Ø) står uden for campingvognen, som han netop har parkeret på parkeringspladsen i Skovparken i Kolding. Her inviterer han de beboere, der har lyst til at komme inde for til en kop kaffe og en snak.

- Jeg vil gerne høre folk om, hvad de er utilfredse med, eller hvilke problemer, de går og bøvler med. Det tænker jeg, at vi kan få en snak om her i campingvognen, siger Benny Dall.

Byrådspolitikeren skulle ellers have været til topmøde i Kommunernes Landsforening, men han mener selv, at han kan gøre en større forskel for borgerne fra campingvognens brune sofaer.

- Der er ikke mulighed for at stemme eller beslutte noget på det topmøde, men i stedet for bare at melde afbud, synes jeg, at jeg ville gøre et eller andet. Det blev så det her, forklarer Benny Dall og kaster et blik rundt i campingvognen, der indtil mandag skal være hans hjem og danne ramme for, hvad han håber, kan blive et mødested for udsatte borgere i kommunen:

- Jeg synes, at man er nødt til at involvere sig i andre mennesker og gøre noget aktivt. Ved at vise solidaritet med udsatte borgere, tror jeg, at man kan gøre en forskel for dem. Derfor håber jeg, at der er nogle, der kigger forbi til en kop kaffe og en snak, siger han, men understreger samtidig, at han ikke ser ned på de partikolleger, der tager til topmøde:

- Jeg kan som sådan godt forstå, at de har valgt at tage med. Jeg synes bare, at jeg med det her har mulighed for at gøre noget anderledes, siger han.