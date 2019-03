Politiker om overvågning af syg borger: Vi er gået for langt

Alt privatforbrug de seneste 12 måneder.

Det har Billund Kommune blandt andet gransket for at undersøge, om den 23-årige Kevin Juhl Pedersen har svindlet med sin ydelse fra kommunen.

Men nu skal sagen til drøftelse blandt kommunens politikere. Byrådet har krævet, at embedsfolkene i kommunen skal levere en større redegørelse af sagen og kommunens retningslinjer for overvågning af borgere. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi i Socialdemokratiet har været meget kritiske over for det her. Personligt synes jeg, at kommunen er gået for vidt her. Men der skal være en kontrolinstans, fordi der desværre er nogen, der snyder, siger medlem af økonomiudvalget i Billund Kommune for Socialdemokratiet, Kurt Jensen.

I februar afslørede Fagbladet 3F, at Billund Kommune har overvåget alt fra Kevin Juhl Pedersens kørsel, elforbrug og brug af streamingtjenester som Netflix på grund af mistanke om snyd i forbindelse med en ressourceforløbsydelse han fik, efter at han i 2017 invalideret af et alvorligt piskesmæld.

Det glæder Kevin Juhl Pedersen, at politikerne vil se nærmere på kommunens retningslinjer for socialt snyd.

- Jeg er glad for, at der sker noget. Jeg har hele tiden sagt, at kommunen skal tjekke for snyd. Men folk skal behandles ordentligt. Det føler jeg ikke, at jeg blev. Kommunen har ikke lyttet til mig. Hver gang jeg sagde noget, blev det fejet væk, siger han.

Billund Kommunes borgmester Ib Kristensen (V) bekræfter, at man vil se nærmere på sagen.

- Vi vil godt vide lidt mere om, hvordan det er, vi gør det. Der er ingen tvivl om, at vi skal have en kontrolfunktion, fordi det er vores allesammens midler, vi har med at gøre. Om vi har gjort det rigtigt eller forkert i den her konkrete sag, er det, vi godt vil et spadestik dybere ned i. Jeg vil gerne være på sikker grund, inden jeg udtaler mig, siger han.