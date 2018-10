Politiker efter møde om VUC Syd: Det er drevet dårligere end Roskilde Bank

Folketingspolitikerne fra Sønderjylland, Peter Kofod Poulsen (DF) og Jesper Petersen (S), lægger ikke skjul på, at situationen på VUC Syd er meget alvorlig, efter de var til møde med undervisningsministeren om sagen tirsdag. De vil følge sagen tæt for at sikre, at der fortsat vil være tilsvarende uddannelsestilbud i Sønderjylland.