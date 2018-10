Sagen kort

JydskeVestkysten har afdækket, at Region Syddanmarks udgifter til tre analyser-typer var steget med mere end 20 millioner kroner fra 2009 til 2017. Over 60 læger blev derfor bedt om at redegøre for deres forbrug.



Ifølge regionen havde flere læger fået honorering for to eller tre prøver i tilfælde, hvor det kun havde været fagligt begrundet at tage en enkelt af prøverne. Fagfolk forklarede, at der meget sjældent er belæg for at tage to eller tre af prøverne samtidigt.



Samarbejdsudvalget i regionen, der består af repræsentanter for praktiserende læger, regionsrådspolitikere og embedsfolk, har nu besluttet, at det ikke er realistisk at føre bevis for, at nogen bevidst har snydt. Derfor vil den ikke gå efter et tilbagebetalingskrav, men vil dog følge udviklingen tæt.



I november sidste år fortalte avisen, at Region Syddanmark ville politianmelde en speciallæge for snyd med fakturaer. Anklagen gik på, at lægen havde sendt fakturaer for behandlinger, der ikke var udført, for mere end en halv million kroner. Efterfølgende fortalte avisen i december måned, at lægen fortsat praktiserer, selvom han er politianmeldt. Regionen havde ellers ønsket at fratage lægen muligheden for at praktisere.



Sagen undersøges stadig.