Politijagt og indbrud: Politiet efterforsker muligt serieindbrud

Politiet efterforsker en række sager, som udspandt sig natten til onsdag. Alle fire sager har til fælles, at en sølvfarvet Audi, formentlig en Audi A6, indgår.

PADBORG/AABENRAA/RIBE/TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er på jagt efter en sølvfarvet eller grålig Audi, efter fire hændelser natten til onsdag alle havde netop en sådan bil indblandet. Ifølge vidnebeskrivelser kan der være tale om en Audi A6, formentlig en stationcar/Avant årgang 2011-2012. Det forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi. - Det er vigtigt for mig at understrege, at vi fortsat efterforsker, men det er vores formodning, at der er forbindelse mellem sagerne, slår Thomas Berg fast. Den formodede turné begyndte i Padborg ved midnatstid, hvor en dør ved Sport 1 i Torvegade blev forsøgt brudt op med et koben. Thomas Berg oplyser, at en borger her så, hvad der var ved at ske, og råbte derefter personerne an. De opgav deres forehavende og flygtede fra stedet i en Audi.

Afbrudt politijagt Senere på natten, klokken 01.36, spotter en patrulje i Aabenraa en sølvfarvet Audi, som man eftersætter i Aabenraa, men undervejs lykkes det bilen at stikke af, da to personer på en firehjulet motocrossmaskine afskærer politipatruljen vejen og kører ind i et skovområde: - Patruljen bliver afskåret af en ATV, som der sidder to personer på. De to personer bliver anholdt på stedet for øvrige indbrud, for dels er de relateret til tyveriet af maskinen, og dels tog vi dem med koster på sig fra et indbrud i spejdercentret Stevninghus ved Kliplev, forklarer han. De to anholdte blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Sønderborg. Begge mænd er nu varetægtsfængslet i fire uger, oplyser advokat Jan Hansen fra Advodan Tønder. Der er tale om to mænd på henholdsvis 33 og 23 år, som kommer fra Aabenraa. Den 33-årige havde desuden 3,7 gram amfetamin på sig. Undervejs var patruljen tæt nok på Audien til at aflæse nummerpladen, som viste sig at være stjålet fra en Dacia. Da bilens nummerplader senere på natten blev spottet i Tønder, var det imidlertid plader fra en Suzuki Swift, der sad på bilen.

To tøjindbrud Efter flugten i Aabenraa dukkede en sølvfarvet Audi op foran tøjbutikken Mr. Keld Vestergaard på Saltgade i Ribe. Her ses en sølvfarvet Audi stationcar første gang på overvågningsbilleder cirka klokken 02.00, hvorefter bilen ifølge indehaver Keld Vestergaard kørte fra stedet igen. Klokken 03.22 kommer bilen tilbage, og en af butikkens ruder bliver knust med et koben. Her kan man på overvågningsbilleder se to personer komme ind i butikken, og de stikker kort efter af i Audien, der her har en smadret bagrude, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Godt en time senere, klokken 04.46 var den så gal igen i en anden af Mr.-kædens forretninger, for på Storegade i Tønder blev en rude hos Mr. Hoff her smadret med en brosten. I løbet af et minut tager to tyve tøj, primært af mærkerne Tommy Hilfiger og Hugo Boss, og læsser det ind i en sølvfarvet Audi, som på overvågningsbillederne fra Tønder også har en smadret bagrude. Ved indbruddet i Tønder bliver det løst anslået, at man har mistet varer for i hvert fald 52.000 kroner, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politikommissær Thomas Berg fortæller desuden, at et vidne i Tønder ser bilen køre afsted og beskriver den som værende en sølvfarvet Audi A6, formentlig en 2011- eller 2012-model. Her blev bilen set med nummerpladen CA 25130 - en nummerplade, der plejede at sidde på en Suzuki Swift.