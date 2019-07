Politiet til syd- og sønderjyske uddannelser: Advar de studerende om boligsvindlere

For første gang beder Syd- og Sønderjyllands Politi nu uddannelsesstederne i politikredsen om hjælp til at advare og rådgive studerende om svindlere på boligmarkedet. Det kan nemlig være svært at få sine penge igen, hvis man først er blevet snydt.

- Vi ser en tendens til, at flere bedrager på boligmarkedet. Vi har ikke de præcise tal, men vi formoder også, at der er en del mørketal, altså folk, der ikke anmelder det, når de er blevet snydt. Samtidig kan vi se, at de, der forsøger at snyde, også bliver mere og mere udspekulerede. De benytter i stigende grad hjemmesider og sociale medier til at komme i kontakt med folk, siger Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør for Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Tusindvis af unge fik natten til fredag svar på, om de er kommet ind på en videregående uddannelse, og derfor formodes lejeboligmarkedet i studiebyerne at være særligt hedt i øjeblikket - noget, boligsvindlere forstår at udnytte.

Sådan lyder beskeden sendt fra Syd- og Sønderjyllands Politi til en lang række uddannelsessteder i politikredsen. Politiet håber nemlig, at de videregående uddannelser vil være med til at advare de studerende "mod de mere skumle elementer af lejemarkedet", som Syd- og Sønderjyllands Politi selv kalder det i en pressemeddelelse.

Her ses en af de plakater, Syd- og Sønderjyllands Politi har sendt til uddannelsesstederne i politikredsen. Den skal vise, at alarmklokkerne skal ringe, hvis en formodet udlejer beder om at få et depositum overført til en udenlandsk bankkonto.

Svært at få penge igen

Sidste år oplevede Syd- og Sønderjyllands Politi ifølge Christian Østergård en del sager, hvor folk blev snydt på boligmarkedet.

Bedraget foregår typisk ved, at de kriminelle tilbyder boliger, som de ikke råder over, og samtidig ved at de boligsøgende bliver presset til at betale depositum uden at have en underskrevet lejekontrakt. Men når pengene er overført, sker det, at både pengene og personen, der udgav sig for at være udlejer, forsvinder.

- Derfor er det vigtigt at udvise sund fornuft og omtanke, for der skal nok blive boliger til alle. Og det er irriterende at starte studiet med at miste 25.000 kroner, siger Christian Østergård.

Bliver man udsat for, at en boligsvindler stjæler ens penge, skal man anmelde det til politiet. Men ofte kan det være svært at få sine penge tilbage, hvis man først har overført dem. Særligt, hvis man har overført til en udenlandsk bankkonto.

- Det er svært at få sine penge igen. Det kan vi ligeså godt sige, som det er. Vi råder til at bruge en dansk bank, men det er ingen garanti, siger Christian Østergård.