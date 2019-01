Politiet til nysgerrige: Hold jer væk, så vi kan arbejde

Syd- og Sønderjyllands bliver nu nødt til at bede "stormflodsturister", som de kalder nysgerrige, om at holde sig væk fra de berørte områder.

Flere mennesker har tilsyneladende valgt at køre ned til havnene i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Kolding for at få se vandet, der løber over bredden.

Flere steder må vejene spærres for at holde folk væk - blandt andet i Aabenraa, hvor Kystvej nu er spærret for at give beredskabet arbejdsro.