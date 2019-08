Politiet sparer millionbeløb på blodprøver i syd- og Sønderjylland

Blodprøverne er nødvendige for politiets arbejde i sager om alkoholpåvirkede bilister, da det er den eneste måde at fastslå den præcise alkoholpromille på lovovertrædere.

Sparsommelige sønderjyder

Indtil for få år siden var blodprøverne en regulær guldgrube for landets hospitalslæger, der kunne tage sig godt betalt for at tappe anholdte spritbilister om natten. Nogle nætter kunne enkelte læger tjene over 10.000 kroner på blodprøverne til politiet oveni deres lægeløn.

I 2014 foretog politiet en stikprøveundersøgelse af de blodprøver, de købte hos Aabenraa Sygehus, hvor det viste sig, at 24 ud af 54 blodprøver, kostede politiet 3.000 kroner stykket. Efter undersøgelsen tog Sygehus Sønderjylland kritikken til sig og etablerede mere rimelige takster for hjælpen til politiet.

Allerede i 2016 var der kun ét enkelt tilfælde af en blodsudtagning med en regning på 3.000 kroner adresseret til Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Sundhedsministeriet blev involveret i 2017, hvor blodsudtagninger for politiet blev gjort til en del af sygehusenes arbejde med opbakning fra Lægeforeningen.

I år 2018 har politiet i Syd- og Sønderjylland brugt omkring 300.000 kroner på blodprøver ifølge aktindsigten til DR.