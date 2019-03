Politiet slog til mod psykiatrisk klinik i Slesvig

SLESVIG: Efter længere tids efterforskning slog kriminalpoliti og toldvæsen fredag til mod en psykiatrisk indretning for kriminelle i Slesvig. Her blev tre indsatte anholdt.

- Aktionen var nøje tilrettelagt og strengt hemmelig, siger ledende statsadvokat Axel Bieler fra Kiel.

De tre anholdte er mistænkt for handel med narko i betydeligt omfang.

Ifølge Axel Bieler blev der derfor indledt efterforskning og udstedt anholdelsesbegæringer, som straks blev effektueret. De tre anholdte blev derefter fordelt på tre forskellige fængsler i Slesvig-Holsten.

- I forbindelse med efterforskningen er det ubetinget nødvendigt, at skille de mistænkte fra hinanden. De må på ingen måde have mulighed for at komme i forbindelse med hinanden, forklarer den ledende statsadvokat.

De tre mænd har alle flere, tidligere straffe bag sig og var dømt til anbringelse i en psykiatrisk indretning. Ingen af dem havde mulighed for udgang. Men ifølge Axel Bieler har de åbenbart ved hjælp af moderne kommunikationsmidler haft kontakt til omgivelserne. På den vis har de ifølge anklageren kunnet køre deres "forretning".

Aktionen forløb i god ro og orden.