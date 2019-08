Politiet får stadig henvendelser i 40 år gammel drabssag

- Det er en verserende straffesag, og sådan en bliver aldrig henlagt. Det er en sag, vi til stadighed forsøger at opklare, og vi får stadig et par henvendelser om året angående Gitte Thomsen, forklarer Carit Andersen, der er politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Gitte Thomsen blev myrdet den 11. oktober 1979, da hun var på vej hjem fra ridning på Tanholt Rideskole i Kolding. På vej op ad Hylkedalvej blev hun pludselig trukket ind på en grusvej af en mand, der umiddelbart efter bedøvede hende med vat og kloroform. Den unge pige døde af at indånde den store mængde kloroform, som gerningsmanden brugte.Efterfølgende kørte drabsmanden Gitte til Skudstrup Mark - 15 kilometer fra Hylkedalvej - og smed hendes lig på grusvej. Her blev hun fundet dagen efter af landpostbuddet. Kolding Politi og Rejseholdet efterforskede sagen men trods flere lovende spor lykkedes det aldrig at opklare drabet. Både Gittes forældre og politiet håber dog fortsat på, at gerningsmanden identificeres. JydskeVestkysten har gennem adskillige interviews med Gittes forældre samt efterforskere fra dengang fortalt historien om Gitte. Den har været bragt i tre kapitler tre lørdage i træk: Den 20. juli, den 27. juli og den 3. august. Henvendelser i sagen skal ske til Sydøstjyllands Politi på telefon 114.

Politiinspektør Carit Andersen, Sydøstjyllands Politi, fortæller, at man fortsat forsøger at opklare sagen om drabet på Gitte Thomsen. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Tager imod med kyshånd

For nogle år siden blev sagen digitaliseret, og ansvaret for sagen er placeret hos politiinspektøren og nogle få kolleger. Det er vigtigt, at en sag kendes til bunds, når der skal tages stilling til nye spor.

- Det kræver ekspertise og at man sætter sig ind i sagens kerne. Og så ligger der også noget i, at der bliver set på sagen med nye øjne. Det åbner for nye muligheder, der skal efterforskes, siger Carit Andersen uden at ønske at komme nærmere ind på, hvilke nye muligheder der er dukket op undervejs.

Når en uopklaret sag får opmærksomhed i medierne, ved politiinspektøren af erfaring, at det medfører flere henvendelser fra befolkningen. Henvendelser, han tager imod med kyshånd.

- Vi giver aldrig op, men bliver ved med at efterprøve spor og henvendelser. Så gerningsmanden skal ikke vide sig sikker, selv om det er 40 år siden, Gitte Thomsen blev slået ihjel. Han kan godt få besøg af os en dag, siger Carit Andersen.