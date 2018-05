Politiet betaler 1,6 millioner kroner for tom flygtningelejr i Aabenraa

To flygtningelejre koster fortsat Rigspolitiet millioner af kroner, selvom lejrene aldrig har huset én eneste asylansøger.

Siden begyndelsen af 2017 har Rigspolitiet betalt seks millioner kroner for to tomme flygtningelejre. Flygtningelejrene har ikke huset en eneste asylansøger siden deres oprettelse i 2015, men Rigspolitiet har altså alligevel stadig udgifter til de to lejre, viser en aktindsigt til Radio24syv. Teltene er pillet ned i Søgårdlejren ved Aabenraa, efter at daværende justitsminister, Søren Pind, i 2016 besluttede at neddrosle kapaciteten. Rigspolitiet betaler for leje af områderne, og det har fået udgifterne til Søgårdlejren til at løbe op i 1,6 millioner kroner siden begyndelsen af 2017. Den anden lejr er placeret på Vordingborg Kaserne, hvor store, hvide telte stadig står oprejst på parkeringspladsen. Udgifterne til lejren på Vordingborg Kaserne er væsentligt større - 4,2 millioner kroner siden januar 2017 - fordi teltene stadig er opstillede - for eksempel skulle man renovere teltene efter en kraftig storm sidste år. I alt har de to lejre kostet Rigspolitiet 55 millioner kroner, siden de blev oprettet i 2015. 2016 var suverænt det dyreste år, da der var telte i begge lejre, som blev opvarmet henover vinteren.

Ren symbolpolitik I september 2016 blev det af daværende justitsminister, Søren Pind, som sagt besluttet, at kapaciteten på de to lejre skulle neddrosles, men de er altså endt med fortsat at koste Rigspolitiet flere millioner kroner. - Jeg synes, det er helt absurd. Det er ren symbolpolitik, der fører til, at penge bliver kastet ud af vinduet, og det bør stoppes straks, siger udlændingeordfører for Enhedslisten Nikolaj Villumsen til Radio24syv. Også Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, mener, at udgifterne til de to lejre er for høje: - Jeg tror, der må være danskere, der ryster på hovedet, når man tænker på, at man åbenbart har haft tomme telte stående i en iskold vinter, hvor de hjemløse ikke har haft et sted at overnatte. Der virker det helt grotesk, at man så har haft velfungerende telte stående i Vordingborg, siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, som nu vil tage sagen op i Folketingets finansudvalget.