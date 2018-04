Politianmeldt VUC-direktør vil nu rådgive skoler

Den tidligere direktør for VUC Syd, Hans Jørgen Hansen, har nu startet et firma sammen med sin søn. Ifølge deres egne oplysninger skal de sælge konsulentydelser til uddannelsesinstitutioner.

Den tidligere VUC Syd-direktør, Hans Jørgen Hansen, er sammen med sin søn, Jakob Esben Hansen, direktør og ejer af firmaet The Why Company, som blev stiftet i januar. Et selskab, der angiveligt vil yde hjælp til skoler i Danmark.

Sagen om VUC Syd begyndte i juni måned sidste år, og hele forløbet blev indledt med en historie om en dyr studietur til USA for bestyrelsen og den øverste ledelse. To dage senere valgte den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, at fratræde sin stilling. Herpå fulgte flere skandalesager.Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd.Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret. Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage. VUC Syd lagde sig fladt ned efter kritikken, og den påtænkte afgørelse er nu blevet til en endelig afgørelse. Politiet er lige nu i gang med en efterforskning af en række forhold på VUC Syd. 1. Maj overtager Asbjørn Nielsen direktørsædet på VUC Syd efter den konstituerede direktør Vinnie Lerche Freudendal.

Kritik

Hans Jørgen Hansen er et omtalt navn i uddannelsesverdenen. Han fratrådte i juni 2017 stillingen som direktør i VUC Syd, efter at Radio24syv kunne afsløre, at bestyrelsen og den øverste ledelse havde brugt cirka 380.000 kroner på en studietur til Californien. Fratrædelsen var dog ikke begrundet i den negative medieomtale, udtalte han.

Efterfølgende viste det sig, at VUC Syd havde brugt 225.000 kroner på at indrette direktørens kontor med blandt andet designmøbler og et B&O-tv, mens der hang kunst på væggene for mere end 200.000 kroner. Desuden blev der stillet spørgsmålstegn ved en række sponsorater af lokale sportsklubber. Sager, der blandt andet fik Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til i februar at kritisere VUC Syd for uddannelsesinstitutionens omgang med offentlige midler og kræve 1,2 millioner kroner tilbagebetalt.

Lige nu efterforsker Syd- og Sønderjyllands Politi desuden VUC Syd-sagen, efter at den tidligere tillidsrepræsentant på VUC Syd, Jørgen Holstener Larsen, tilbage i september første gang anmeldte blandt andre Hans Jørgen Hansen for det, han betegner som økonomisk kriminalitet. Først besluttede Syd- og Sønderjyllands Politi at indstille efterforskningen i december 2017, men 2. februar besluttede Statsadvokaten i Viborg, at der skulle igangsættes en ny efterforskning. Kun Hans Jørgen Hansens navn figurerer på Statsadvokatens afgørelse.

Det til trods har Hans Jørgen Hansen altså nu igen kastet sig ind i uddannelsesverdenen, hvor der nu skal ydes konsulenthjælp til andre uddannelsesinstitutioner.