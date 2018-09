Planer om at fjerne klubbernes kantiner: Det vil ramme foreningsdanmark hårdt

Embedsmænd arbejder lige nu på et forslag om at udlicitere foreningers cafeterier. Det vil ramme det danske foreningsliv hårdt, siger DIF.

Udlicitering: Lige nu kigger en arbejdsgruppe af embedsmænd nedsat af regeringen på, om man kan tvinge foreninger til at udlicitere deres kantiner. Arbejdsgruppen skal bekæmpe ulige vilkår mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

Ifølge et notat, som arbejdsgruppen har modtaget fra regeringen til inspiration, kan man i den ånd tvinge offentligt støttede foreninger til at udlicitere driften af kantiner til private virksomheder. Det skriver nichemediet NB-økonomi. Sker det ikke, kan foreningen miste støttekroner fra det offentlige.

Indtil videre er det stadig kun på tegnebrættet. Men bliver det til noget, vil det ramme det danske foreningsliv hårdt, siger formand for Danmarks Idrætsforbund(DIF), Niels Nygaard.

- Langt hovedparten af den aktivitet, der foregår i klubhusene og foreningerne, vil ikke finde sted, hvis cafeterierne bortforpagtes. Hele det sociale fællesskab kommer til at lide under det. Det sociale fællesskab, man har efter træninger, kampe og når forældre tager deres børn til træning og får en kop kaffe, vil ikke finde sted længere, siger han.

Derfor er Niels Nygaard også overbevist om, at forslaget vil blive afvist, når det ender på politikernes bord.

- Vi har stor fortrøstning til, at når det kommer op på politisk plan, bliver det skudt ned. Det vil have så negative konsekvenser for foreningsdanmark, og politikerne vil ikke være interesserede i at genere, at vi kan være sammen i fællesskaber, siger han.