SF's Karina Lorentzen Dehnhardt har netop udgivet en pixibog om klimaspørgsmålet. Hun håber, at børn og forældre vil læse bogen sammen og tage en dialog om, hvordan man selv kan være med til at gøre noget godt for planeten.

Udgivelse: Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF stiller op til det kommende folketingsvalg, og for hende er klimaet en vigtig mærkesag. Derfor har hun netop udgivet en pixibog, som skal informere børn om klimaspørgsmålet. - Det her tema er vigtigt for ungdommen. Jeg læste, at mange unge er klimaangste, fordi de ikke føler, at de kan handle sig ud af den her klimaproblematik. Derfor vil jeg gerne italesætte klimadagsordenen og give et håb til ungdommen om, at man rent faktisk kan gøre nogle ting selv for en bedre planet, siger hun.

Da jeg var barn, var det atomkraft, vi var bange for. I dag er det klimaforandringerne, men de er meget mere komplekse. Karina Lorentzen Dehnhardt, folketingskandidat for SF

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) synes, at mange børn har samme angst overfor oversvømmelser og klimakatastrofer, som tidligere generationer havde overfor atomkraft. Hun håber, at hendes nye pixibog kan være en anledning til en dialog mellem børn og forældre om, hvad man kan gøre for at få en bedre planet.

Skal ikke skræmme Selv har hun en søn på syv år, og han har spillet en vigtig rolle i udgivelsen af bogen. - Når man snakker med de mindste børn om klima, så kan de godt få den tanke, at hele verden bliver oversvømmet på en enkelt dag. Derfor er dialog vigtig, og jeg føler en pixibog, er en god måde at vise, hvordan man selv kan være med til at gøre noget godt for kloden, siger hun. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har valgt at lave en pixibog, fordi det ikke skræmmer børn på samme måde som rigtige billeder af naturkatastrofer. - Det er svært at sætte ægte billeder på klimaproblemer uden at skræmme børn helt vildt. Derfor er mit håb, at børn og forældre vil være fælles om at læse pixibogen, så der er en voksen til at spille bolden op ad, som kan forklare og uddybe nogle af børnenes spørgsmål, siger hun.

Stor frustration Hun peger på, at mange har en form for klimaangst, på samme måde som mange havde angst for atomkraft tidligere. - Mange børn og unge er optagede af klimadebatten, men er ved at sande til i en frustration over, at de voksne ikke hører efter. Da jeg var barn, var det atomkraft, vi var bange for. I dag er det klimaforandringerne, men de er meget mere komplekse, siger hun og understreger, at det er politikerne, der skal træffe de overordnede klimabeslutninger, der virkelig betyder noget i det store regnskab.