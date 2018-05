Pinsetrafik: Her forventer Vejdirektoratet kø

Pinsetrafik: Man kan forvente tæt trafik og forlænget rejsetid i pinsen, skriver Vejdirektoratet.

I Syd- og Sønderjylland skal man specielt være opmærksom ved sommerhusområderne på den jyske vestkyst og ved den dansk-tyske grænse.

- På hjemrejsedagene vil der på grund af grænsekontrollen være risiko for mindre kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det skyldes blandt andet sammenfaldet med en tysk ferieuge, skriver Vejdirektoratet.

Særligt fredag vurderer Vejdirektoratet, at der er stor risiko for kø og forlænget rejsetid.

- Pinsens eneste store udrejsedag er fredag den 18. maj. Her blander myldretidstrafikken sig med ferietrafikken, og det giver stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid, skriver Vejdirektoratet på dets hjemmeside.

Hjemrejsen fra pinseferien falder normalt på pinsedag eller 2. pinsedag, der i år falder søndag den 20. maj og mandag den 21. maj. Vejdirektoratet forventer derfor ikke større forsinkelser, da hjemrejsetrafikken normalt fordeler sig jævnt over hele dagen, begge dage. - I tilfælde af godt vejr vælger mange dog at køre senere end planlagt for at få den sidste sol med. Det kan betyde, at trafikken samler sig sidst på dagene, hvilket vil give tæt trafik på enkelte strækninger, skriver Vejdirektoratet.