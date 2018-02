Piger med HPV-bivirkninger er som forsvundet

Kun ganske få piger er det seneste år blevet henvist til OUH's HPV-center, som skal tage imod piger med mulige bivirkninger fra HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft.

12 henvisninger modtog centret i 2017, oplyser Odense Universitetshospital, og det står i skarp kontrast til perioden forinden, hvor der siden oprettelsen af centret i 2015 blev henvist i alt 330.

- De her symptomer har aldrig haft noget med HPV-vaccinen at gøre, og det, tror jeg, der nu er kommet en større bevidsthed omkring hos forældre og piger. Det er det, som de her tal afspejler, siger Niels Fisker, overlæge på H.C. Andersen Børnehospital, som varetager henvisninger til HPV-bivirkningscentret for piger under 18.

HPV-centrene blev oprettet i alle fem regioner i 2015 i kølvandet på flere mediehistorier om alvorlige symptomer hos piger, efter de havde fået HPV-vacciner. Der findes stadig piger med de pågældende symptomer, men mange af dem har en såkaldt funktionel lidelse, en sygdom, som først og fremmest er domineret af symptomer. En anden gruppe piger er dog reelt forsvundet, siger professor Frede Olesen ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

- En del af det har været det, vi kalder en social epidemi. Hvor meninger og holdninger smitter og gør, at folk rent fysisk oplever svære symptomer. Det er ikke pjat eller indbildning. De har det fysisk dårligt, men det er noget, vi ser, lige så stille gå i sig selv igen, i takt med at angst og bekymringer hos folk forsvinder.