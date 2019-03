Pia Løwe Larsen var omsorgsfuld, pligtopfyldende og betænksom. Hun var hamrende dygtig til at køre mountainbike. Hun havde en stor passion for SønderjyskE, og så var hun en nærværende mor, kæreste og kollega. Det, der først lignede et uheldigt styrt på cyklen, endte med at blive hendes sidste tur.