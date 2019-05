Peter Kofod skal som den eneste DF'er til Bruxelles

Efter et katastrofevalg for Dansk Folkeparti er spidskandidaten Peter Kofod den eneste, der har fået en plads i Europa-Parlamentet.

Syd- og Sønderjylland: Dansk Folkepartis spidskandidat, Peter Kofod, har fået en plads i Europa-Parlamentet.

JydskeVestkysten fulgte den 29-årige kandidat i Haderslev på valgdagen søndag, hvor han afgav sin stemme og delte sine forhåbninger med pressen.

- Hvis vi får to mandater, får jeg en god aften, sagde han til avisen.

Men kun 10,7 procent af stemmerne var altså ikke nok til at sikre to mandater. Partiet er dermed svundet ind fra fire mandater ved valget i 2014 til ét, og det betyder, at Peter Kofod alene skal repræsentere Dansk Folkeparti i EU.

I Syd- og Sønderjylland faldt tilslutningen til partiet også markant.