Peter Kofod: Vemodigt, at flyttekasserne snart skal bæres væk fra Christiansborg

At statsministeren nu har udskrevet valg til Folketinget, minder Peter Kofod om, at han som Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentet ikke længere skal have sin daglige gang på Christiansborg. Vemodigt, siger han.

- Nej. Jeg har sagt ja, og jeg glæder mig til at føre valgkamp. Det er sådan, vi har fundet ud af, at det skal være. Det synes vi, var det bedste.

- Det er lidt rørende, fordi jeg bliver mindet om, at jeg ikke genopstiller. Det betyder, at jeg nu kan se en dør, der lukker. Jeg har været utrolig glad for at være folketingsmedlem i fire år, og det er et stort privilegie og tillidserklæring at være folkevalgt. Det er vemodigt, siger Peter Kofod, der dog understreger, at han glæder sig til at møde nye mennesker og komme i gang med nye ting.

At statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev det længe ventede folketingsvalg, minder den 28-årige DF'er om, at de snart skal bæres væk fra Danmarks politiske centrum og videre til Bruxelles. Det rusker op i følelserne, fortæller han.

For meget spekulation

Peter Kofod glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen (V) endelig har givet såvel politikere som borgere vished om, at valget til Folketinget skal stå den 5. juni.

- Efter min mening har der været alt for meget spekulation, så det er godt at få vished. Grundlovsdag er en helt særlig dag, og jeg kan ikke komme i tanke om, at man før har gjort det på denne dag i nyere tid, siger han.

Han havde dog foretrukket, at statsministeren havde ladet valget til Europa-Parlamentet og Folketinget falde sammen.

- Nu får vi to nationale valg med meget kort mellemrum, og det er en høj pris rent økonomisk. Jeg havde gerne set, at det faldt på samme dag, så det hele kunne blive overstået, og vi kunne komme videre, siger Kofod, der trods alt håber, at to valg tæt på hinanden skærper danskernes opmærksomhed og får flere op af sofaen og hen til valgstederne.

Han erkender, at Europa-Parlamentsvalget traditionelt har en lavere valgdeltagelse, og at det nu risikerer at drukne i folketingsvalget.

- Det bliver en anden valgkamp, og det er naturligt, at folketingsvalget kommer til at fylde en del. Vi må bare føre valgkampagne og håbe, at danskerne synes, at det, vi siger, er godt, siger Peter Kofod.