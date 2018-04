Per Zeidler taler ud om sex-skandalen: - Der er ikke nogen, der er blevet tvunget til noget

Per Zeidler blev i november afsløret i at arrangere gangbang-sexorgier af Århus Stiftstidendes journalister. Foto: Jens Thaysen

Den tidligere kommunalpolitiker i Syddjurs Per Zeidler giver for første gang sin version af gangbang-orgierne, der fældede ham som politiker.

SYDDJURS: Det gav genlyd i hele Danmark, da Aarhus Stiftstidende i november kort før kommunalvalget kunne afsløre, at medlem af byrådet i Syddjurs Kommune og formand for kommunens familieudvalg Per Zeidler i stedet for at passe sit byrådsarbejde brugte tiden på at arrangere gangbang-orgier og skaffe piger til seancerne. I et forsamlingshus i Ammitsbøl ved Vejle kunne mænd for den nette sum af 2.400 kroner - ifølge annonceopslaget på internetsiden Annoncelight.dk - få hele arrangementspakken, som inkluderede alle tre timer inklusiv analsex og sex uden kondom. Efter avisens afsløringer tog Per Zeidler sygeorlov og forlod efterfølgende politik. Siden har han ikke optrådt offentligt - men det sker i aften i DR2s temalørdag "Når pikken bestemmer" klokken 20.55. Forud for temalørdag-udsendelsen har DR P4 Østjylland talt med den tidligere lokalpolitiker. Det skriver DR på hjemmesiden. - I mit tilfælde var det ikke noget med, at "pikken bestemmer", men jeg ville gerne frem og fortælle lidt om den rigtige historie. For mig har det handlet om at kunne organisere noget i forhold til mænd og kvinder i et lokalt forum, som har været sex-events, udtaler han til DR.

Lysten drev værket Ifølge Per Zeidler selv, arrangerede han ikke eventene for at tjene penge, men fordi han havde lyst. - Med den udvikling, jeg har haft på det seksuelle område, kom jeg i kontakt med nogle mennesker, som gjorde det her, for jeg syntes, det var spændende og udfordrende. Og så viste det sig rent faktisk, at jeg var god til at skabe tillid mellem kvinderne, der deltog, og også de mandlige deltagere, fortæller han til DR. Per Zeidler forklarer selv, at ingen kvinder er blevet udnyttet. Han afviser også at han har presset kvinderne til noget, de ikke selv kunne styre. - Jeg ved godt, at en overskrift, der siger, at man udnytter unge kvinder, sælger bedre end at fortælle om en på 45, der har været til gang bang. Det her har været studerende, det har været lægesekretærer, lærere på skoler, sygeplejersker. Det har været hele spektret af det danske samfund af kvinder, siger han til DR og tilføjer: - Der er ikke nogen, der er blevet tvunget til noget. Alt har været frivilligt på alle tænkelige måder, og alt er blevet fulgt op med sikkerhed i forhold til de enkelte kvinders deltagelse.

Føler sig hængt ud Per Zeidler er i dag sigtet af Østjyllands Politi for rufferi og har hårdt brug for en afklaring, fortalte ex-politikerens advokat til Århus Stiftstidende tidligere på måneden. Per Zeidlers advokat sagde ved den lejlighed, at Zeidler føler sig udstillet i medierne i forbindelse med den opsigtsvækkende sag om blandt andet et sexorgie i et forsamlingshus. - Per Zeidler føler, at han uretmæssigt er blevet hængt ud i medierne. Omtalen har fået store personlige konsekvenser for ham, fortalte Henrik Garlik Jensen.