Patienter vil kvitte smøgerne efter sygehusbesøg

Sygehus Lillebælt har succes med at få patienter til at tage imod et rygestopkursus, når de alligevel er til behandling på sygehuset. Projektet udbredes nu til hele regionen.

Hvis patienten takker ja, vil vedkommende efterfølgende blive kontaktet af rygestoprådgiveren. Derefter kan den samtale føre til et egentligt rygestopforløb, hvor patienten skal forsøge at kvitte smøgerne.

Samtalen med patienterne bygger på en metode, hvor patienten kort bliver informeret om, at rådgivning og rygestopmedicin giver den bedste mulighed for at blive røgfri, og at patienten kan få en samtale med en kommunal rygestoprådgiver, forklarer planlægningskonsulent på Sygehus Lillebælt Louise Højsager Persson, der er koordinator på projektet.

Målet er, at alle borgere, som er i kontakt med sygehusvæsnet, bliver informeret om mulighederne for at blive røgfri.

70 procent af de 1035 er begyndt et rygestopforløb. Til marts kommer de første tal for, hvor mange af dem som er stoppet med at ryge. De gode erfaringer fra Sygehus Lillebælt bliver nu bredt ud til resten af regionens sygehuse, forklarer Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Sag: - Ryger du, og kender du i så fald til mulighederne for at blive røgfri?

Regionerne arbejder med projektet "Sundhed for livet". Det er et forebyggelsesinitiativ, der arbejder med de forebyggende indsatser inden for blandt andet rygning og alkohol. Målet er at undgå en lang række livstilssygdomme.Initiativet har også fokus på mere koordinerede indsatser, hvilket betyder et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner i tilbud til både patienter og borgere.

Autoritet

Ifølge Louise Højsager Persson er der et kæmpe potentiale i at tage fat i borgere, når de alligevel møder en læge eller sygeplejerske på sygehuset.

- Der går en masse patienter rundt, der bare mangler det sidste puf til at komme i gang med et rygestopkursus. Der er en anden autoritet bag, når man møder en læge, end hvis man ser en poster eller reklame i byen.

Louise Højsager Persson fortæller, at patienterne har taget rigtig godt imod sygehusets interesse i deres rygevaner. Hun understreger, at de ansatte er meget opmærksomme på ikke direkte at forsøge at motivere patienterne til at lade være med at ryge, men blot spørger om de kender mulighederne, hvis de vil stoppe.

Næste mål er at gøre de patienter, der drikker for meget, opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at få hjælp. Det skal ske ved, at de skal spørges, om de drikker mere end det maksimale antal genstande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler på én uge.

Projektet vil blive udrullet i løbet af foråret, efter at enkelte afdelinger har testet det.