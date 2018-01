Patienter i Syddanmark: God behandling, men information om ventetid kan forbedres

9 ud af 10 akutte patienter er i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg, og det betyder, at Region Syddanmark har de bedste resultater for både akutklinikker og akutmodtagelser i hele landet. Det viser en ny undersøgelse. Dog er der plads til forbedringer, når det kommer til information om ventetiden.

På spørgsmålet om, om patienten informeres tilstrækkeligt i udviklingen i ventetiden fra ankomst til undersøgelse, klarer regionen sig lidt bedre end landsgennemsnittet. På skadeklinikkerne er det godt 4 ud af 10 patienter, der oplever ventetid, mens knap hver anden af de ventende patienter slet ikke mener, at de får information om ventetid.

- Man får en vejledende tid, når man ringer til skadevisitationen, og derfor er det rigtigt ærgerligt, at patienterne ikke får den information, de har brug for, hvis tiden alligevel ikke holder. Det er ikke nogen nem øvelse at give de ventende patienter præcis information om ekstra ventetid og jeg ved, at medarbejderne er meget opmærksomme på det problem. Men der skal åbenbart mere til - og derfor bliver vi nødt til at få kigget på, hvad vi kan gøre for at forbedre den løbende information, forklarer formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), i en pressemeddelelse.