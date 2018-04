Patienter er upåvirkede af millionskade på MR-scanner

Sydvestjysk Sygehus indrømmer, at presset var stort, da en milliondyr MR-scanner i marts blev ødelagt i forbindelse med installationen af en helt ny MR-scanner. Men puslespillet er gået op, så ingen patienter kommer til at vente længere som følge af skaden.

Ventetid: Med omkring 13.000 scanninger årligt, har MR-scannerne på Sydvestjysk Sygehus rigeligt at se til. Derfor lagde det også et stort pres på sygehuset, da en af fire MR-scannere den 21. marts blev ødelagt i forbindelse med installationen af en helt ny scanner.

Ventelister upåvirkede

Sydvestjysk Sygehus kører scanninger både i dag- og aftentimerne. De scanninger, der finder sted om dagen, er typisk større undersøgelser, der blandt andet kan kræve, at patienten får medicin. Det kræver en vis bemanding, og derfor kan man altså ikke uden videre skubbe en scanning til om aftenen.

- Vi løste det med nogle dobbeltbookinger og overarbejde, siger Hanne Thiesen.

Hanne Thiesen er en af dem, der får vagtplanen til at gå op på radiologisk afdeling, der foretager MR-scanninger i både Esbjerg og Grindsted. Hun fortæller, at det er lidt af et puslespil at få tingene til at gå op efter skaden på MR-scanneren, der før uheldet scannede omkring ti patienter om dagen i gennemsnit.

- Men vi har ikke forlænget vores ventelister indtil nu, siger hun.