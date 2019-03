I oktober lovede politikere i Region Syddanmark, at regionen ville opsøge de patienter, der er blevet registreret som døde ved en fejl. Men flere af de ramte patienter har stadig ikke hørt noget fra regionen. Ifølge koncerndirektør er det slet ikke tilladt for regionen at kontakte patienterne.

Løfte: Flere af de patienter, som ved en fejl er blevet registreret som døde på landsdelens sygehuse, har ikke hørt et ord fra regionen.

Det er på trods af, at sundhedsudvalget i efteråret vedtog en række tiltag, der skal hjælpe de ramte patienter. Blandt andet understregede det konservative medlem af sundhedsudvalget, Michael Nielsen, at regionen fremover vil foretage personlige opkald til patienterne efter tre og seks måneder for at tilbyde hjælp til papirarbejde og lignende. Han bekræfter over for JydskeVestkysten, at det var sundhedsudvalgets klare hensigt, at der skulle følges op på gamle sager, og formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) siger ligeledes, at intentionen var at opsøge de patienter, der allerede er ramt.

Nu viser det sig, at det ikke er juridisk muligt at holde det løfte, som politikerne gav.

- Vi kender ikke deres identitet. Vi har hverken administrative muligheder for at finde personerne og heller ikke juridiske muligheder for at opsøge dem, siger koncerndirektør Kurt Espersen og uddyber, at regionen på grund af persondataregler hverken kan eller må kontakte patienter, hvis sager ligger tilbage i tiden.

Han understreger, at det er patienterne selv, der skal tage kontakt til regionens patientvejledere.