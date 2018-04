Pas på, traktorerne kommer

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker opfordrer bilister til at være ekstra opmærksom på traktorer nu, hvor forårskørslen er i gang. Foto: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

I disse dage begynder traktorer og andre landbrugskørertøjer at køre på de danske veje. Havaerikommissionen for Vejtrafikulykker råder bilisterne til at være ekstra opmærksomme på de store køretøjer, når de møder dem på vejene.

Landbrugskøretøjer: Selvom de kan være irriterende at køre bagved, skal du passe på, når du møder traktorer og andre landbrugskøretøjer, der er begyndt på deres forårskørsel med gylle, plove og såmaskiner. Der er god grund til at være ekstra opmærksom på de store køretøjer. Andelen af dræbte i traktorulykker er nemlig næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker, viser tal fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. - Der kan ske større skader ved at påkøre en traktor, fordi den ikke er påkørselsvenlig. Der er mange ting, der rager ud fra den. Derudover er den tung, så den bliver stående, hvis man kører ind i den, og det går hård ud over bilisterne, forklarer Mette Fynbo, der er formand for kommissionen.

Gode råd Gode råd til bilister:- Overhold fartgrænsen.



- Vær opmærksom på langsomtkørende traktorer (orange trekant betyder langsomtkørende køretøj).



- Vær opmærksom på venstresvingende traktorer på landevejene. Vær opmærksom på landbrugskøretøjer, der skal ud fra ejendom, mark eller sidevej.



Gode råd til traktorførere:



- Tænd det gule rotorblink, når du kører på offentlig vej.



- Aktiver blinklyset 100 meter før venstresving på landevej, så bilisterne i god tid kan se, hvad du vil.



- Orienter dig bagud lige inden venstresving, så du kan nå at stoppe, hvis biler eller motorcykler er ved at overhale.