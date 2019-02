Pas på: Fejlslagne tandbehandlinger i udlandet kan blive dyre

Tandlæger: For mange syddanskere kan det være fristende at slå et smut omkring grænsen, når bisserne skal have et eftersyn. Adskillige tandklinikker i Flensborg reklamerer med dansktalende tandlæger og en besparelse på 20-40 procent på regningen i forhold til tandlæger i Danmark. Hvis uheldet er ude, og man bliver behandlet forkert, kan de sparede penge dog hurtigt blive til en langt dyrere regning.

Det er nemlig både dyrt og besværligt at søge erstatning, hvis man får en dårlig tandbehandling i udlandet, og man har langt fra den samme sikkerhed, som hvis man var blevet behandlet hos en dansk tandlæge, fortæller leder af forbrugerorganisationen Forbruger Europa.

- Hvis man vælger at få udført så kompleks en ydelse som en tandbehandling i et andet land, skal man være meget bevidst om, at man er stillet i en vanskelig situation, hvis det går galt. Det skyldes det sproglige, distancen og kompleksiteten, siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa.

I modsætning til eksempelvis et onlinekøb af en radio eller en telefon, hvor der er omfattende beskyttelsesregler af forbrugeren, er en tandbehandling nemlig ikke lige så håndgribeligt.

- Det er svært at føre klagesager med beviser og dokumentation, og den pågældende tandlæge skal have lov at undersøge, om de er enige i, at der er sket fejl. Det kan være ubehageligt at skulle lade sig undersøge af den tandlæge, man er utilfreds med, siger Lars Arent.