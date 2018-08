Pas på: Dit køleskab kan være en bakteriebombe i sommervarmen

Sommervarmen kan gøre temperaturen i dit køleskab så høj, at det skaber gunstige vilkår for farlige bakterier som listeria eller salmonella.

Hedebølge: Når kolde drikkevarer ryger ind og ud af køleskabet under hedebølgen, kan det udgøre en reel sundhedsfare. Køleskabene er nemlig i den grad på overarbejde i sommervarmen, og temperaturerne er udsat for højere udsving end normalt. Og når temperaturen på onsdag forventes at toppe og overstige 30 grader flere steder, kan det i den grad gøre dit køleskab til en sand bakteriebombe.

- Hver gang, vi åbner køleskabet, så bliver det overophedet indvendig, og når vi skal have kolde drikke, åbner vi flere gange for det end normalt. Derfor er temperaturen højere end normalt, og det kan belaste fødevarerne, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen, der arbejder med fødevaresikkerhed i Fødevarestyrelsen.

Hun peger også på, at flere er tilbøjelige til at have gæster på besøg i sommerferien, og derfor bliver køleskabene i de danske hjem proppet mere end normalt. Og har man fisk, kød og særligt pålæg i køleskabet, kan det være decideret sundhedsfarligt.

- Bakterierne har mulighed for at vokse. Det betyder, at maden lettere kan blive fordærvet. Bakterier fra fordærvet mad gør os ikke decideret syge, men det skaber også gode levemuligheder for bakterier, som kan gøre os syge, såsom salmonella og listeria, og det kan blive alvorligt og farligt for os, siger hun.