Pas nu på naturens kræfter: Livredderne havde travlt i uge 30

- De mennesker, vi redder i land, er alle blevet overrasket over de kræfter, som de er oppe i mod i vandet. Det kan være vinden, strømmen, afkøling eller udmattelse. Du kan hjælpe dig selv meget ved først og fremmest at lære at svømme og dernæst ved at have respekt for både vind- og strømforhold og ikke mindst for dine egne evner. Eksempelvis reddede vi en ung mand i land, som svømmede efter en bold, der drev væk fra ham og kammeraterne. Han var en dårlig svømmer og kom i problemer. I sådan en situation skal man hellere afskrive bolde og undgå at sætte livet unødigt på spil, fortæller Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Fire indsatser på Vejers, Lakolk og Henne

I JydskeVestkystens dækningsområde alene var livredderne ude på følgende livreddende aktioner i den travle uge 30:

Vejers Strand, søndag 29. juli klokken 18.35:

En midaldrende tysk kitesurfer, der tilsyneladende ikke er særlig erfaren, er taget ud i fralandsvind. Han kæmper en del med at fange vinden, men ender med at miste sit board, og hans kite falder i vandet godt 350 meter fra kysten. Da livredderne når ud til ham, er han viklet ind i snorene, så de må hjælpe ham fri, inden de kan få ham reddet i land. Manden takker livredderne for at komme ud og redde ham.

Lakolk Strand, lørdag 28. juli klokken 20.45:

På dette tidspunkt har livredderne egentlig lukket ned efter dagens dont, men de hører sirener og ser brandbiler, der kører mod stranden. Livredderne hopper i deres biler og følger efter, og cirka en kilometer ude kan man svagt se et badedyr. Da livredderne kommer ud, viser det sig, at det er en cirka ti-årig pige og to voksne, der har været derude i godt en time. Pigen er afkølet, og alle tre reddes i land, hvor paramediciner og brandvæsen står klar til at tage imod dem.

Lakolk Strand, fredag 27. juli klokken 13.30:

Livredderne er ude og hente en luftmadras, der er blevet taget af vinden. De spotter en dreng godt 150 meter ude. Han er blevet taget på sit boogie board af fralandsvinden, og er faldet af boardet. Han forsøger at svømme, men står stille i vandet og vinker efter livrederne, der samler både drengen og boardet op i båden og tager dem med i land.

Henne Strand, fredag 27. juli klokken 19.30:

Livredderne har forladt stranden - det gør de klokken 19.00 - men da de ser en ambulance med udrykning på vej mod stranden, kører de efter den. En 45-årig tysk kvinde er faldet af en hest og er landet i vandkanten. Hun er nedkølet og har svært ved at trække vejret, har stærke smerter og er svær at komme i kontakt med. Livredderne hjælper ambulanceredderne og yder derefter psykisk førstehjælp til kvindens datter, der har ringet 112. Det viser sig efterfølgende, at kvindens skader omfatter tre brækkede nakkehvirvler, syv brækkede ribben, et brækket skulderblad, en punkteret lunge og et brækket ben.