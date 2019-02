Partifæller går i rette med S-politiker efter kritik af Als-Fyn bro: Skal have alvorlig snak

Da udvalget for regional udvikling mandag fravalgte Als-Fyn broen som en af Region Syddanmarks tre mest ønskede infrastrukturprojekter, lagde det socialdemokratiske gruppemedlem Karsten Uno Petersen mere eller mindre broprojektet i graven. Nu kritiserer flere partifæller hans udtalelser og forlanger, at Socialdemokratiet drøfter sagen på et gruppemøde mandag.