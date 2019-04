Paludan overvejer at stille op i Syd- og Sønderjylland: Vermund byder velkommen

Valg: Vælger den yderliggående islamkritiker Rasmus Paludan at stille op i Sydjyllands Storkreds, vil det langt fra være sikkert, at det vil skade Nye Borgerliges valg i det syd- og sønderjyske. Sådan lyder meldingen fra Nye Borgeliges leder Pernille Vermund, efter at Paludan, der er leder af partiet Stram Kurs, i flere medier har åbnet op for, at han overvejer at tage kampen op med Vermund og Thulesen Dahl. Om sit valg af opstillingskreds fortalte Paludan lørdag til DR, at:

- Jeg har ikke besluttet mig endnu. Men Sønderjylland er nærliggende, fordi min slægt stammer derfra, og jeg ved, at mange sønderjyder ved, hvordan det er at være under fremmed overherredømme.

Han påpegede dog også, at han overvejer at stille op i Sjællands Storkreds, da han bor på Sjælland.