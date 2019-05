Paludan dropper Sønderjylland: Ville ikke være forsvarligt

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan har droppet at stille op i Sydjyllands Storkreds. Han vil i stedet stille op i Sjællands Storkreds. Årsagen er, at han ikke vil være i stand til at møde op til debatter i Syd- og Sønderjylland.

- Med det sikkerhedsopbud der er nu, er det ikke logistisk forsvarligt at gøre det nu, for det vil der ikke være mulighed for. Så af respekt for, at man skal dedikere sig der, hvor man stiller op, stiller jeg ikke op i Sydjyllands Storkreds, siger han.

- Det endte med at blive geografiske årsager. Jeg kan ikke nå at deltage i de vælgermøder i Sydjylland, som jeg burde indtage. Jeg kan ikke byde de gode patrioter i Haderslev, Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og andre steder at stille op i deres storkreds uden at komme til møderne.

Jysk kandidat

Rasmus Paludan har tidligere over for JydskeVestkysten fortalt, at han overvejede at stille op i Sydjyllands Storkreds for at tage kampen op imod Pernille Vermund og Thulesen Dahl. Onsdag mistede han sin eneste sydjyske kandidat, Martin Holmgaard Madsen, der forlod Stram Kurs mindre end 24 timer, efter at han var blevet præsenteret som folketingskandidat. Årsagen var, at Paludan ikke kunne garantere Martin Holmgaard Madsen en plads som spidskandidat i Syd- og Sønderjylland.

Rasmus Paludan fortæller, at han fredag forventer at kunne præsentere en spidskandidat til Sydjyllands Storkreds. Han ønsker ikke at fortælle om mulige kandidater. Men han håber at kunne opstille 3-4 sydjyske kandidater og garanterer, at det i hvert fald bliver en jysk kandidat, der bliver opstillet som spidskandidat i Sydjyllands Storkreds.