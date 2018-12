På trods af høj selvmordsrate i landsdelen: Forening for efterladte har ingen lokalkreds i Syd- og Sønderjylland

Region Syddanmark er den del af landet, hvor der i 2016 blev begået næstflest selvmord. Men i Syd- og Sønderjylland mangler Landsforeningen for efterladte efter selvmord ildsjæle til at hjælpe med det frivillige arbejde. Som et af de få steder i landet har foreningen derfor ingen lokalkreds i landsdelen.

- Vi har det jo skidt med, at der er et stort geografisk område, hvor vi ikke har en lokalkreds. Men vi kan ikke ansætte folk til at arbejde for os, så vi har det på den anden side også godt med, at vi gør det, vi kan. Men vi vil gerne have noget arbejde i gang dernede, siger Hanne Tang, kasserer og medlem af foreningens bestyrelse.

Men på trods af at området ligger højt i antallet af selvmord, så har en af landets frivillige foreninger for efterladte ingen lokalafdeling i Syd- og Sønderjylland. Landsforeningen for efterladte efter selvmord har eksisteret siden 2002 og har i dag lokalkredse på Sjælland, Fyn, i Vestjylland (Thy), Nordjylland samt Midtjylland/Aarhus - men altså ikke i Syd- og Sønderjylland.

Efterladte: 132 personer i Region Syddanmark gjorde i 2016 en ende på sit eget liv. Året er det seneste, som Center for Selvmordsforskning har tal for, og dengang var Region Syddanmark den del af landet, hvor der blev begået næstflest selvmord.

I maj holdt foreningen sit årlige frivilligseminar, og det førte til, at der efter sommerferien kom gang i flere arrangementer i Næstved, på Bornholm og i Fredericia. Hanne Tang peger derfor på Fredericia som den nærmeste by, hvis man i Syd- og Sønderjylland har lyst til at mødes med andre efterladte efter selvmord, da der her bliver arrangeret flere såkaldte Walk & Talks.

- Det er svært at sige noget om årsagen, men de mennesker, som kommer til vores møder, er ofte lidt ramte og har måske ikke energi og overskud til at gå i gang med frivilligt arbejde, siger hun.

Foreningen består af frivillige, som selv har oplevet at miste til selvmord. De har flere gange holdt møder i både Esbjerg og Sønderjylland med henblik på efterfølgende at få flere arrangementer i området, men ifølge Hanne Tang mangler der en frivillig ildsjæl i området.

Sønderborg er næste mål

Foreningen har flere gange forsøgt at få sat skub i sit syd- og sønderjyske arbejde. For fire år siden var der temamøde i Esbjerg, hvorefter foreningen også arrangerede et opfølgende møde. Men her var der for få fremmødte til at få sat gang i mere faste, lokale arrangementer.

Også I Haderslev har der tidligere været et samarbejde. I en årrække havde foreningen en aftale med en præst om, at der hvert år blev holdt en gudstjeneste i Haderslev Domkirke i forbindelse med den 10. september, verdensdagen for forebyggelse af selvmord.

- Vi vil gerne forsøge noget længere sydpå, for vi har aldrig rigtig været nede omkring Sønderborg. Det må blive vores næste tiltag i området, siger Hanne Tang.

Selv er hun fra Thy, hvor hun er formand for lokalkredsen. Hun mener, at den hjælp, som foreningen kan tilbyde, bedst ydes lokalt, hvor efterladte kan møde andre mennesker, der har haft lignende oplevelser med selvmord.